Retour en vol : la revanche de l'A380

Sur le tarmac, c'est l'attraction. Et pour cause, personne ne pensait revoir un airbus A380. La compagnie Lufthansa n'avait plus assez d'appareils pour faire face à la reprise du trafic aérien, bien plus forte que prévu. Cet appareil de 509 places sur deux étages, a donc retrouvé toute sa place. Aujourd'hui, si la Lufthansa fait à nouveau voler l'A380, c'est que tous les billets sont vendus, sinon, à moins de 80% de taux de remplissage, il n'est pas rentable, il consomme trop. Il consomme deux fois plus de carburant qu'un avion de dernière génération, mais ce qui compte, c'est la consommation par passager. Quand il est plein, l'Airbus A380 brûle-t-il vraiment plus de fioul que les autres ? "Un A350 récent consomme environ 2,5 litres en 100 kilomètres par passager, l'A380 2,7 litres. C'est très proche, et c'est mieux que des avions plus anciens qui volent toujours.", répond Karl Brandes, le directeur d'exploitation chez Lufthansa. L'A380 reste une fierté pour une compagnie aérienne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Mignard