Le retour en force du Lindy hop

Le Lindy hop est une danse née aux États-Unis dans les années folles. Proche du charleston, elle est apparue en France à la Libération. Soixante-dix ans plus tard, le style de l'époque fait fureur. De nombreux Français sont mordus de swing jusque dans la garde-robe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.