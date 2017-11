Que faire des djihadistes arrêtés en Syrie et en Irak et que l'Etat serait susceptible de faire revenir en France ? La question va se poser dans les semaines qui viennent, d'autant plus pour les familles de ces combattants de Daech. Hier soir, Emmanuel Macron a dit que chaque dossier serait étudié "au cas par cas". Mais de combien de personnes parle-t-on ?