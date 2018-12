Retour sur la journée de mobilisation des gilets jaunes le 1er décembre 2018

Des scènes d'une extrême violence ont été constatées à Paris lors de la mobilisation des gilets jaunes ce 1er décembre 2018. Des casseurs se sont mélangés aux manifestants pacifistes et ont semé le trouble, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. Ces derniers n'ont malheureusement pas pu contenir les gilets jaunes. Au fil de la journée, les images de guérilla urbaine se sont multipliées dans plusieurs rues de la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.