Retour sur l'histoire du Petit Nicolas

Le personnage inventé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé souffle ses 60 bougies. Le Petit Nicolas met en scène un petit garçon pendant les années 60. Les histoires ont été puisées dans les souvenirs d'enfance des auteurs. Depuis 1959, quinze millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Le Petit Nicolas a même été adapté deux fois au cinéma.