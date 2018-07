Retour sur les moments les plus marquants de la Coupe du monde 2018

Charlotte Namura nous fait découvrir trois moments très marquants de la Coupe du monde 2018. Parmi ceux-ci figurent les comportements des Japonais après leur élimination. Malgré leur défaite, les supporters japonais ont quand même pris le temps de nettoyer la tribune. Et dans les vestiaires, les joueurs ont laissé l'endroit nickel et ont mis un petit mot russe sur la table qui signifie "merci ". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Plus de détails avec Caroline Henry, notre envoyée spéciale en Russie.