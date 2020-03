Retour sur la légende de la fondation de Marseille

D'après la légende, Marseille serait née des amours de Gyptis, une princesse gauloise et de Protis, un explorateur grec. Des Grecs ont ensuite épousé des Gauloises et ont développé la ville en quelques générations. Des archéologues ont récemment découvert des poteries grecques et gauloises au pied des rempares ségobriges. Ils les ont daté d'avant la fondation de Marseille. Est-ce le lieu de la première rencontre ?