Retour sur la traversée de la cordillère des Andes par Adrienne Bolland

Avec ses armatures de bois, ses câbles tendus et ses ailes de toiles, le Caudron G3 a des allures de libellule. Le premier modèle sorti des usines Caudron avait été mis en service en 1914. Les passionnés de l'amical Jean-Baptiste Salis ont reconstruit un exemplaire de cet avion à l'identique. Il entretient la mémoire d'une pionnière de l'aviation, Adrienne Bolland. Tête brûlée, grande gueule, gros cœur, Adrienne Bolland est la première femme à obtenir un brevet de pilote après la grande guerre. Elle est également la première à traverser la Manche et à réussir un looping, mais tout cela ne lui a pas suffit. En 1921, elle part pour l'Argentine avec le Caudron G3 dans ses bagages. Et c'est sur cet appareil qu'elle va réaliser un exploit, il y a tout juste 100 ans. Ainsi, le Caudron G3 rappelle la folle équipée d'Adrienne Bolland à l'autre bout du monde. À l'époque, l'aviatrice avait 25 ans et rêvait de gloire. À Buenos Aires, elle voulait marquer les esprits et se fixa un défi de taille, traverser la cordillère des Andes sur ce coucou. Alors, dans quelles conditions Adrienne Bolland a-t-elle réalisé cette performance ?