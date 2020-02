Retour sur l’affaire Fillon à la veille de l'ouverture du procès

Il y a trois ans, il se voyait président, aujourd'hui, il encourt à dix ans d'emprisonnement. François Fillon sera jugé à partir de lundi pour détournement de fonds public dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, Penelope Fillon. L'affaire a bouleversé le cours de la dernière élection présidentielle et douché les espoirs de la droite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.