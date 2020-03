Retour sur l'histoire des stocks de masques de 2010 à nos jours

En attendant de trouver un traitement, le meilleur rempart au coronavirus reste le masque de protection. Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis 250 millions de masques achetés à l'étranger qui iront, en priorité, aux personnels soignants et aux personnes les plus fragiles. Cette pénurie est due à une polémique liée à la grippe H1N1 en 2010. À cette époque, on reprochait au gouvernement d'en avoir un peu trop fait. Désormais, il faut rattraper le retard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.