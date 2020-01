Retrait de Meghan et Harry : l'échappée belle

À Londres, l'ambiance est glaciale depuis l'annonce du retrait de Meghan et Harry. Une prise de distance dont on connaît désormais les modalités. Et le choix du couple est radical : ils renoncent purement et simplement à son titre royal et de fait, à tout financement public. L'indépendance se paye très chère chez les Windsor. Faut-il s'inquiéter pour eux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.