Retrait de Wagner : "Je vois mal qu'il ait pu prendre cette décision sans avoir obtenu la tête de ses deux bêtes noires", Pierre Servent sur TF1

Près de 25 000 hommes face à l'armée russe, cela peut paraître peu, pourtant, Evguéni Prigojine a manifestement fait très peur au Kremlin aujourd'hui. Pour Pierre Servent, spécialiste Défense et Géopolitique - TF1-LCI, invité du JT de 20H, ce samedi soir, "C'est une question de motivation et d'aguerrissement". "Ces miliciens de Prigojine sortent de plusieurs mois de combat en Ukraine. Ça a pesé plus que les 150 000 à 200 000 membres de la garde nationale de Poutine, autour de Moscou, sans doute, peu motivée", poursuit Pierre Servent. Sur la question concernant le retrait des troupes Wagner, notre spécialiste Défense voit mal que Prigojine ait pu prendre cette décision sans avoir obtenu la tête de ses deux bêtes noires, à savoir, Sergueï Choïgou, ministre de la Défense et Valéri Guérassimov, chef de l'état-major général des forces armées de la fédération de Russie. Ce sont les deux personnages qu'il déteste, selon lui. "Et puis, on peut supposer qu'il a négocié un statut particulier pour sa milice qui devait normalement rentrer dans l'armée russe. Et ça il n'en voulait pas. Donc, s'il n'a pas obtenu au moins ces trois objectifs, c'est très surprenant. Et il y aura peut-être des prolongements", conclut Pierre Servent. TF1 | P. Servent