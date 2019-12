Retraite : quelles avancées après les nouvelles propositions ?

Jeudi 19 décembre, les syndicats ont longuement rencontré Édouard Philippe. Le Premier ministre a lâché du lest sur plusieurs sujets à propos de la réforme des retraites. Sur l'âge pivot fixé à 64 ans, certains pourront finalement partir avant, à taux plein. Pour les régimes spéciaux, ils seront bien supprimés, mais progressivement. Autres pistes, intégrer une partie des primes dans le calcul de la retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.