Retraites : a-t-on un problème de violence au sein de la police française ?

Dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, répond à nos questions. Il estime que "beaucoup de fonctionnaires de police sont épuisés, car on demande à des hommes et des femmes, qui vont aussi subir la réforme, d'apaiser un climat social". Mais il a ajouté qu'on n'apaise pas un contexte social avec des gaz lacrymogènes. En effet, on a vu des dérapages troublants de la part de policiers. Est-ce un problème de formation ou d'encadrement ? Jordan Bardella insiste sur le fait que les policiers sont épuisés, et que de cet épuisement naissent des erreurs qui peuvent être individuelles. D'ailleurs, on a vu des images de ces erreurs individuelles sur les réseaux sociaux et il faut les condamner. Néanmoins, attention à ne pas faire l'amalgame avec l'intégralité des forces de l'ordre, ainsi que les blacks blocs. De plus, en attisant la colère autour de 49.3, l'opposition n'a-t-elle pas sa responsabilité face à ce qui se passe dans la rue ? Qu'en est-il des autres conséquences de la grève contre la réforme des retraites ? Le gouvernement a-t-il eu raison de réquisitionner des salariés pour ramener un ordre nécessaire ?