Retraites, ça se précise !

Désormais, c'est quasiment une certitude. Le gouvernement prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et non plus 65. L'annonce officielle sera faite mardi. Le projet du gouvernement prévoit de faire travailler plus longtemps toutes les personnes nées après le 1er juillet 1961. Finalement, ce sera trois mois en plus par an, au lieu de quatre, envisagé initialement. "Ce n'est pas énorme de faire trois mois de plus. Sur le fond, il y a peut-être un problème de communication", "Pour ceux qui sont dans les conditions d'exercer des métiers peut-être plus éprouvant physiquement ça peut être problématique", "Ceux qui ont des conditions de travail compliquées, qui sont toujours fatigantes, ils devraient pouvoir en profiter dès 60 ans", témoignent des passants. Le projet du gouvernement souhaite favoriser les métiers pénibles et ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt. Des négociations sont en cours pour que le projet des 1 200 euros de retraite minimum pour les carrières complètes ne s'applique pas seulement aux nouveaux retraités, mais à tous. Le projet détaillé sera présenté par la Première ministre ce mardi. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Chastagner