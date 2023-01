Retraites : comment sera prise en compte la pénibilité

Xavier Dymey a commencé à travailler avant 18 ans. Né dans les années 70, la réforme des retraites pour ce plombier, ça voudra dire un an de cotisation en plus. Et alors que les semaines de travail sont déjà très musclées, pour lui ce n'est pas du tout une bonne nouvelle que de prolonger douze mois de plus. Xavier se demande par ailleurs combien de temps son corps va tenir. Sophie Idel, infirmière à domicile en zone rurale, est née en 1975. Elle aussi devra cotiser plus longtemps, et subit également des semaines chargées. Certes, il y a également des semaines de repos, mais les cadences s'accélèrent. Sophie travaille en plein désert médical, les journées sont donc à rallonge. Et elle ne croit pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à 64 ans. La retraite, elle en rêve, mais pas si tard. Cotiser plus longtemps malgré la pénibilité du travail, la question se pose aussi pour Arnauld Dufour, fromager, qui sollicite lui aussi sa force physique, son endurance également. Né en 1973, il a déjà pratiqué plusieurs métiers. Pour lui, la réforme actuelle ne suffira pas, et il est déjà prêt à cotiser plus longtemps encore. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta