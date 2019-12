Retraites : des oublis fâcheux pour Jean-Paul Delevoye

Selon le journal Le Monde, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a exercé une activité rémunérée depuis janvier 2018. Il s'agit d'un poste de conseiller dans un institut de réflexion à plus 5 000 euros par mois. Pourtant, la Constitution interdit une double activité avec le poste de ministre. Alors que l'opposition a réclamé sa démission, le "Monsieur Retraite" du gouvernement a renoncé à un poste dans le privé et garde le soutien du Premier ministre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.