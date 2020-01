Retraites : Édouard Philippe fera des propositions concrètes samedi

Les syndicats espèrent que le gouvernement renonce à l'instauration d'un âge pivot dans son projet de loi sur la réforme des retraites. Et cela pourrait arriver. Édouard Philippe va annoncer samedi 11 janvier une suspension de l'âge pivot dans le compromis qu'il proposera. Une concession politique, certes, mais il ne s'agirait en rien d'un renoncement sans conditions. Alors, quelles sont les contreparties ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.