Retraites : la discorde entre LFI et les syndicats

D'un côté, un meeting de la Nupes, de l'autre, un meeting de l'intersyndical. Ils sont tous mobilisés contre la réforme des retraites, mais vous ne les verrez jamais ensemble. Les relations entre syndicats et Insoumis se sont envenimées. En cause, les débats à l'Assemblée nationale. Pour les syndicats, La France Insoumise n'a pas été à la hauteur, avec ses outrances et sa stratégie d'obstruction. "Le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale est indigne, honteux", selon Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Pour le patron de la CGT, Philippe Martinez, "La France Insoumise veut s'approprier le mouvement social et faire passer les organisations syndicales au second plan". Ces propos ont fait réagir Jean-Luc Mélenchon avec ce Tweet : "Oublions ces propos diviseurs. Merci aux députés qui ont bloqué l'adoption de la retraite à 64 ans". Si certains essaient face à la caméra d'arrondir les angles, en coulisses, d'autres Insoumis s'agacent de ces critiques. C'est une guerre des chefs qui semble loin des préoccupations des militants rencontrés sur le terrain. TF1 | Reportage M. Guénégan, Y. Taoufik