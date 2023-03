Retraites : la mobilisation faiblit, le Sénat accélère

Même sous la pluie, des manifestants toulousains n'ont perdu ni leur sens du rythme ni leur motivation à lutter contre la réforme des retraites. Pour cette septième journée de mobilisation, près de 250 manifestations ont été recensées. Dans les cortèges, comme à Nantes, les manifestants sortent en famille. Malgré le choix d'un samedi, la mobilisation atteint son plus bas niveau depuis le début du mouvement. Plus d'un million, selon la CGT, 368 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. Et dans toutes les villes, des cortèges deux à trois fois moins bien fournies qu'il y a un mois, 13 000 à Nantes, selon la préfecture, 7 000 à Marseille ou encore 48 000 dans les rues de la capitale. En fin d'après-midi, quelques tensions ont éclaté dans le cortège parisien. Trente-deux personnes ont été interpellées. Au même moment, le Sénat accélère l'examen du texte. En retirant l'amendement n° 2057 rectifié bis, la droite a permis de diviser par deux le temps de débat restant. Le texte pourrait donc être voté dans les prochaines heures, bien avant la date butoir fixée dimanche soir à minuit. TF1 | Reportage M. Desmoulins, N. Ly, J.F. Jouanne