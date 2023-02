Retraites : la réforme qui divise

Aux marchés, aux bistrots, ou sur la place du village, c'est le sujet incontournable ce dimanche. L'âge de départ à 64 ans est la principale source d'inquiétude. "C'est le point qui bloque", "j'ai un restaurant. Je ne me vois pas servir les gens quand j'aurai 64 ans", répond un couple. "J'aimerais bien que ça ne passe pas, parce que j'ai envie de profiter. J'ai un petit-fils, j'aimerais profiter de tout ça", souhaite une dame. Sur l'âge de départ, le gouvernement lâche un peu de lest. Si vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans, vous pourrez partir à la retraite non plus à 64 ans, mais à 63. "Je ne pense pas que cela suffise", dit un homme. Il aimerait plutôt 60 ou 61 ans max. "Je pense que c'est important de faire des adaptations. Ça me parait logique que des personnes qui a travaillé à 20 ans puissent partir à la retraite plus tôt", explique une femme. Et il y a une autre source d'inquiétude, c'est la prise en compte de la pénibilité. Cela a été cité par presque toutes les personnes que nous avons croisées, comme Gauthier, un entrepreneur de 23 ans. "Par exemple, je me lève tous les jours à 2h30 du matin et je finis vers 17h. Donc, je suis déjà à plus de 70 heures par semaine. Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 65 ans", indique-t-il. Un âge qui semble pour beaucoup bien trop lointain. Et encore plus pour les femmes, en moyenne moins bien payée et aux carrières souvent incomplètes. Cette réforme inquiète-t-elle tout le monde ? Non, nous avons quand même retrouvé quelques convaincues. "Je suis pour la réforme. Le pays a besoin de ça", "il faut une réforme de toute façon parce que sinon, c'est remettre aux générations futures le problème". Dimanche, le gouvernement a ouvert la porte à d'autres aménagements du texte qui sera discuté à partir de lundi à l'hémicycle de l'Assemblée. Les débats s'annoncent passionnés. TF1 | Reportage N. Gandillot, J.Y. Mey, E. Spertino