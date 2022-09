Retraites : la stratégie du gouvernement

Avancer ses pions, mais sans trop encore dévoiler son jeu. C'est aujourd'hui la stratégie du gouvernement sur le sujet inflammable des retraites. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal le répète ce dimanche dans le JDD, "Nous ferons la réforme des retraites". Mais comment et quand ? Le président de la République a remis ces dossiers sur les épaules de sa Première ministre. Vendredi, ils ont déjeuné ensemble. Et aller vite semble l'option la plus probable. Dans l'entourage du président, on explique, "Il n'y a pas de gain à attendre trois ou six mois de plus. Le climat social ne sera pas meilleur, il sera peut-être même pire". Lundi est présenté en Conseil des ministres le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Pour le moment, les retraites ne figurent pas dans le texte. Mais le gouvernement réfléchit à introduire cette réforme par amendement lors des débats à l'Assemblée. Quand ? En tout cas, ce ne sera pas avant les manifestations de jeudi prochain, à l'appel de la CGT. La mobilisation sera scrutée de très près. "Il faut le faire post 29 septembre... C'est une date à prendre en compte", a affirmé un pilier de la Majorité. Sur la table, le recul de l'âge légal à 64 ans et l'augmentation de durée de cotisation, une méthode, celle de l'amendement et un calendrier qui s'accélère, ça ne plaît pas à tout le monde. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman