Retraites : l'âge de départ finalement à 64 ans ?

Quand il fait sa rentrée cette semaine, le gouvernement veut prouver qu'il n'a pas peur. Les ministres peaufinent leurs copies. Le président et la première ministre se retrouvent vendredi pour les dernières décisions. Sauf surprise, l'âge légal de départ à la retraite sera porté, non plus à 65 ans, mais à 64 ans. "Les 65 ans, c'était un leurre. Ils les avaient mis au début pour se laisser une marge de repli", analyse un interlocuteur de la Première ministre. En compensation, la réforme sera couplée d'une mesure sur la durée de cotisation. Elle sera rallongée plus vite que prévu. Jusqu'à présent, elle devait augmenter progressivement jusqu'à 43 ans en 2035. Après la réforme, ce serait toujours 43 mais plutôt dès 2029, probablement. Avec cette formule, le gouvernement veut trouver des alliés. Le but est d'obtenir les voix des Républicains. "J'ai rappelé à la Première ministre que cette réforme, elle se ferait avec les républicains ou elle ne se ferait pas", déclare Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Pendant les fêtes, Élisabeth Borne n'a cessé de négocier avec leur patron, Éric Ciotti. TF1 | Reportage B. Augey, M. Merle, E. Levy