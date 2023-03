Retraites : le gouvernement pourra-t-il se passer du 49-3 ?

Sur le visage du ministre se devine le soulagement et la fatigue. Presque minuit hier soir, la fin d'un marathon de dix jours au Sénat et une toute première victoire pour le gouvernement après deux mois de batailles. Les sénateurs de droite ont été majoritaire au Sénat. Ce sont eux qui ont permis au gouvernement de terminer l'examen du texte dans les temps, contrairement à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est qu'une première étape. Dès mercredi, jour de la prochaine mobilisation, des députés et des sénateurs se réuniront en commission mixte paritaire pour se mettre d'accord pour un texte. En cas de succès, le vote de final aurait lieu dès le lendemain au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Officiellement, sérénité affichée, mais en coulisses, l’exécutif sait que la partie est loin d'être gagné. Dans les ministères, on compte et recompte la position de chaque député pour espérer atteindre les 289 voix nécessaires. Dans tous les cas, ça va être très serré. TF1 | Reportage M. Desmoulins, B. Augey