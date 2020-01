Retraites : Matignon prévoit d'envoyer par écrit ses propositions

Ce samedi, Edouard Philippe a multiplié les consultations pour trouver un compromis dans le dossier des retraites. Il a d'ailleurs besoin de l'aval du président de la République avant d'envoyer ses propositions. Le Premier ministre envisage de les adresser par écrit aux syndicats via un simple e-mail. À quelle heure va-t-il envoyer ces compromis ? À quoi faut-il s'attendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.