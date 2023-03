Retraites : quelles concessions possibles pour le gouvernement ?

Concernant les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, pour eux, il est désormais acté qu'ils pourront partir à la retraite à 63 ans. Le gouvernement a fait cette concession. Concernant la retraite des femmes, il y aura bien un système de bonification pour les mères de famille qui ont eu des enfants. Les négociations se poursuivent pour connaître les détails. Autre dossier, ceux qui touchent de petites retraites. Au départ, seuls les nouveaux entrants devaient profiter d'une pension revalorisée. Finalement, ce sera aussi le cas pour les personnes déjà à la retraite, mais à condition d'avoir cotisé autour du SMIC toute sa vie. Pour favoriser l'emploi des seniors, le Sénat propose un CDI spécial pour les plus de 60 ans, avec exonération de charges. Cette mesure, qui coûte 800 millions d'euros par an, est trop chère, répond le gouvernement. Quant à la question phare des 64 ans, reculera-t-on sur l'âge de départ ? Il n'en est pas question, répondent depuis le début Matignon et l'Élysée. TF1 | Reportage F.X. Ménage, C. Souary, A. Mainguet-Suares