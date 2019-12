Retraites : quels sont les besoins de financement ?

La démographie ne serait pas à l'origine du problème de financement des retraites à l'horizon 2025. Selon les experts du COR (Conseil d'orientation des retraites), notre régime manque de ressources. L'État a décidé de nombreuses exonérations de charges sociales, alors qu'il ne les compense pas auprès de la Sécurité sociale. Le manque à gagner pourrait atteindre une dizaine de milliards d'euros par an en 2025-2030. D'où le désaccord entre les syndicats et le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.