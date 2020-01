Retraites : une réforme de moins en moins universelle

Au départ, le gouvernement se voulait inflexible. Mais si l'on compare la réforme des retraites à un pull, on peut dire qu'elle a été détricotée. Après les concessions accordées à certains corps de métier, le détricotage s'est poursuivi jusqu'à la fin décembre 2019 où la réforme s'est effiloché dans l'aérien. Déjà une dizaine de régimes spéciaux préservés, et ce n'est peut-être pas fini. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.