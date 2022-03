Rétromobile : le gendarme et les estafettes

C'est d'abord un son aux couleurs bleues. Les estafettes sont des modèles devenus cultes grâce au cinéma et au plus célèbre des gendarmes qui réveille forcément des souvenirs. En tout, onze véhicules sont présentés pour la première fois au public, conservés précieusement par le musée de la gendarmerie dont voici l'un des tous premiers véhicules : une Peugeot 203 de 1956. Une nouvelle page d'histoire encore avec ces motos légendaires qui ont servi d’escortes au tour de France dans les années 60. Et ce fourgon bleu-nuit a été utilisé lors des manifestations de mai 1968. Des souvenirs émus devant cette Matra Jet, première voiture rapide des gendarmes. Son pilote, formé sur les circuits de course, devait porter un casque et une combinaison. Trois ans d'exercices seulement et le modèle est vite remplacé par l'Alpine, plus rapide. Nous sommes dans les années 70. À chacun sa légende. Pour Aurélien, sept ans, rien ne vaut les gyrophares nouveaux modèles. Avec 400 000 km au compteur, cette jeune retraitée qui porte encore les traces d'usures des armes de service vient tout juste de faire son entrée au musée. T F1 | Reportage L. Adda, D. Blondeau