Retrouvailles autour d'une "Plancha"

Ils ont choisi la Bretagne, ses paysages et son climat légendaire. Cette célèbre bande d'amis, déjà vus en 2014 dans "Barbecue", a quitté les Cévennes pour un autre lieu de caractère. Huit ans plus tard, les acteurs ont tous repris leur rôle. La seule qui manque à l'appel est Florence Foresti. Le tournage a duré huit semaines sous la direction d'Éric Lavaine. Au programme, répétition quotidienne en plein air à l'ombre d'un manoir du XVe siècle. Les protagonistes ont vieilli, mais l'ambiance entre eux reste la même. Ce sont de petites aigreurs et de grandes preuves d'amitié. Le film étant dans la continuité de "Barbecue", pourquoi ne pas l'appeler "Plancha" ? "C'était une vanne sur le premier opus. On était tous tellement amusé qu'on a tous dit à Éric : on va faire la suite et ça s'appellera Plancha", confie Guillaume de Tonquédec. "Barbecue" avait réuni 1,6 million de spectateurs. Si "Plancha" remporte le même succès, il n'est pas exclu de retrouver d'autres accessoires de cuisson au cinéma. TF1 | Reportage S. de Vaissière, É. Berra