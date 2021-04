Réunion de la gauche : ce qu'il faut en retenir

Ce samedi matin, l'écologiste Yannick Jadot a organisé une réunion des gauches. L'objectif étant de ne pas partir désunis ou totalement désunis à la présidentielle de 2022. Anne Hidalgo, pour le Parti socialiste, était présente. Benoît Hamont ainsi que des représentants de La France insoumise et du Parti communiste ont aussi assisté à cette réunion. A noter que l'union des gauches est un sujet qui revient à chaque élection. Mais ce samedi matin, il y avait deux grands absents. Il s'agit de deux candidats déclarés pour 2022 : Jean-Luc Mélenchon, en voyage en Amérique latine, et le communiste Fabien Roussel. Ce dernier préfère s'occuper de sa circonscription. A un an de la présidentielle, cette réunion qui dure depuis plus de deux heures et demi ressemble davantage à un affichage qu'à une réelle volonté politique. En effet, aucune des personnalités présentes et aucun parti rassemblé ne semble vouloir céder sa place. Pourtant, aucun d'entre eux ne dépasse la dizaine de pour cent d'intention de vote aujourd'hui. Il y a également les divergences idéologiques autour de l'Europe ou encore de la laïcité.