La Réunion, l'un des sites privilégiés pour admirer l'éclipse lunaire

La nuit du 27 juillet 2018, des centaines de personnes se sont réunies à l'Observatoire astronomique de La Réunion pour admirer la plus longue éclipse lunaire du siècle. Et le spectacle fut d'autant plus impressionnant à travers le télescope. L'île faisait partie des sites privilégiés qui ont offert les meilleures conditions pour apprécier pleinement cette éclipse exceptionnelle. Et bien évidemment, les chasseurs d'images passionnés d'astronomie n'ont raté cet événement pour rien au monde. Ils se sont d'ailleurs placés sur le meilleur emplacement de l'île pour capturer les meilleures scènes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.