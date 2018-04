Comment réussir à faire soi-même son jardin potager ?

Envie de planter soi-même ses légumes de saison ? Quels plantes et matériaux choisir ? Tous les mois, il est désormais possible de recevoir dans sa boîte aux lettres un box contenant des graines de saison prêtes à être semées ainsi que les consignes à suivre. Proposé par Pousse Pousse, cet abonnement est en période de test à partir du 28 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.