Réveil du volcan Nyiragongo : des camps installés dans l’urgence à la frontière rwandaise

La plupart de ceux qui ont fui Goma en catastrophe depuis deux jours en franchissant la frontière rwandaise se sont retrouvés dans un camp. Ils sont plus de 3 600 et n'ont presque rien emporté avec eux. Ils attendent de savoir si Nyiragongo va se calmer pour pouvoir rentrer chez eux ou pas. On est à l'aube d'une catastrophe majeure qui est tout à fait possible. A priori à Gisenyi, tout le monde est à l'abri. Le volcan se trouve à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau environ. La crainte, c'est de voir l'avancée du magma profondément en sous-sol atteindre les couches de gaz qui se trouve sous le lac Kivu. Ce dernier n'est pas non plus loin de l'emplacement du camp. À ce stade impossible de prédire la suite. Les autorités rwandaises en s'en quittent pour enregistrer tous ses réfugiés. En espérant que la situation ne va pas durer trop longtemps et que le gouverneur de la région Goma du côté congolais pourra décréter très bientôt que tout danger est écarté.