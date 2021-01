Réveillon 2020 : une nuit si particulière

À cause du couvre-feu, le réveillon du Nouvel An s'est généralement passé à huis clos. Les rues de l'Hexagone étaient quasiment désertes. Ce fut le cas aux Champs Elysées qui, habituellement investis par la foule lors du changement d'année, étaient jeudi soir complètement vides. Du haut des fenêtres ou balcons, en nombre réduit avec des amis, devant la télé, dans la voiture... Nous avons tous vécu une soirée du 31 décembre particulière. À 20 heures où le couvre-feu entre en vigueur, les rues de la capitale étaient quasi désertes hier. Nous avons quand même croisé certains touristes, visiblement mal informés. "Nous venons des Pays-Bas pour voir la Tour Effeil et peut-être quelques feux d'artifice. Sinon, tout est fermé", se confie l'un d'entre eux. À Montpellier (Hérault), si certains ont préféré attendre tranquillement la fin de l'année, d'autres en revanche n'ont pas renoncé aux célébrations du réveillon. C'est notamment le cas de ces étudiants qui ont organisé une fête privée en comité restreint. Fuir 2020, croire en 2021, nous l'avons tous voulu hier soir.