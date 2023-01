Réveillon : ce soir, les paillettes sont de sortie !

Célestine Denèle, 29 ans, hésite encore. Elle ne sait pas ce qu'elle portera pour le Nouvel An. Une seule certitude, il y aura de la paillette. La paillette peut sembler évidente pour un Nouvel An, mais cette année, elle est vraiment partout. Sur les vêtements, les chaussures, et même sur les bijoux. Pour ce 31 décembre, tout le monde se l'autorise. C'est sûr, 2022 est incontestablement l'année de la paillette. Même sur scène, Juliette Armanet et Clara Luciani en ont fait leurs marques de fabrique. De quoi rappeler une autre chanteuse, Dalida, la star des années 70. Mais l'histoire de cette petite écaille de plastique remonte encore plus loin. Aloïs Guinut est styliste, la paillette n'a aucun secret pour elle. "Dans les années 30, par accident, on a découvert que le plastique broyé faisait un effet brillant. Et donc, aujourd'hui, les paillettes sont principalement en plastique", nous explique-t-elle. Il en existe même désormais des biodégradables. C'est la preuve que la paillette est bel et bien ancrée dans son époque. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Maloiseaux