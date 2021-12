Réveillon de Noël : le dernier rush pour les préparatifs

La course des dernières heures. Dernières hésitations, derniers achats, il était temps. Pour être certain de tout trouver, il fallait s’organiser. Faire vite dans le temps imparti, d’autant que le menu est bien souvent gargantuesque. Aux abords des grands magasins, beaucoup de sacs dans les mains. Le rush aussi pour ceux qui n’avaient pas encore acheté leur cadeau. “Suis vachement en retard et bah donc du coup ben, je cours !”. Courir car le temps presse, surtout quand on cherche un cadeau bien précis, en l’occurrence pour un homme de 52 ans. “Ben, je lui cherche une Porsche. Comme ça, il pourra dire qu’il a eu une Porsche à Noël”. Noël, la fête des enfants avec parfois, des attentes inattendues. Voilà qui est dit et qui devrait effacer chez bien des parents le stress de ces dernières heures. T F1 | Reportage F. Agnès, J.Lacroix-Nahmias, H. Lévêque