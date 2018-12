Réveillon de la Saint-Sylvestre : les Champs-Élysées sous surveillance

En cette fin d'année 2018, les Champs-Élysées feront l'objet d'une surveillance particulière, car en plus des touristes et des riverains, des "gilets jaunes" s'y sont donné rendez-vous pour le réveillon. La mairie de Paris compte conserver son programme pour célébrer le passage à 2019. Pour éviter d'éventuels débordements, la préfecture de police a prévu de déployer un périmètre de sécurité plus large que les années précédentes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.