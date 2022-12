Réveillon : dernière chance de retrouver les siens

En voilà un qui n'a pas été supprimé. Ce TGV passe de gare en gare du Nord au Sud pour emmener une centaine d'enfants jusqu'à Perpignan. Initiative de la SNCF sans doute pour adoucir un réveillon entaché par les grèves. Rarement, une soirée de Noël n'aura causé tant de sueur froide : "Est-ce qu'on va réussir à arriver à temps ?", "Est-ce qu'on va arriver pour le repas ou après le repas ?" ; "Jusqu'au dernier moment, on a eu peur. En fait, le train a été maintenu. C'est bien. On pourra aller voir mes parents en Bretagne". C'est peut-être ça un miracle de Noël. À Bordeaux, nous avons rencontré des centaines de voyageurs qui ont eu le plaisir d'avoir leur train. Véronique s'est levée très tôt pour être sûre de ne pas le rater. Plus prévoyant encore, Jérémy s'est payé deux billets juste au cas où son train serait annulé : "Ma mère, elle est contente. Elle voulait absolument que je vienne. Ça fait beaucoup d'argent pour 24 heures, mais passer un moment en famille pour Noël, c'est important". Ils pourront même fêter le jour de l'An ensemble puisque le préavis de grève prévu pour le 31 est levé. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Alibert, J. Berville