Réveillon du Nouvel An : en direct des Champs-Elysées

“Comme vous le voyez. Il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi sur les Champs-Élysées, ce soir. La circulation a été coupée. Les piétons prennent possession de cette mythique avenue. On a des familles, des touristes qui sont venus admirer les illuminations, profiter des terrasses aussi. Car, oui, elles sont ouvertes. Rappelez-vous, l’année dernière, nous étions sous couvre-feu, il n’y avait rien de tout ça et les gens ici, nous disent, ils sont heureux de voir les Champs-Élysées avec du monde, un soir du Nouvel An. Ils nous disent que ça leur fait du bien. Seul bémol, forcément, c’est le feu d’artifice depuis l’Arc de triomphe qui a été annulé, les bars et restaurants qui devront fermer à deux heures du matin, et puis aussi, le masque qui reste obligatoire en extérieur. Vous pourrez vous promener sur l’avenue des Champs-Élysées en petit groupe. Les 9 000 policiers et gendarmes veilleront à ce qu’il n’y ait pas de grand rassemblement qui se produise. Par contre, rien ne vous empêchera d’aller trinquer chez vous avec modération, car la consommation d’alcool reste interdite sur la voie publique. Vous pouvez trinquer pour une belle année 2022", nous rapporte notre journaliste Ignacio Bornacin. T F1 | Duplex I. Bornacin