Réveillon du Nouvel An : le feu d'artifice de Paris sera-t-il annulé à cause de la tempête Carmen ?

Alors que 300 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées pour fêter le Nouvel An, le feu d'artifice risque d'être annulé. En cause, la tempête Carmen qui arrive sur la France dans la nuit. À noter que la vitesse du vent ne doit pas dépasser 54 km/h pour que le feu d'artifice puisse être tiré à minuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.