Réveillon : sécurité renforcée sur les Champs-Élysées

La fête de la Saint-Sylvestre 2018 se fera sous haute surveillance ce lundi 31 décembre 2018. Près de 148 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés dans les Champs-Élysées, au centre de Nice et de Bordeaux. En plus des touristes et des badauds, des "gilets jaunes" s'y sont aussi donné rendez-vous pour le réveillon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.