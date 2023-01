Réveillon : sous le soleil de minuit

Lors de la veille du Nouvel An, on peut observer un bel assortiment de couvre-chefs multicolores, de paillettes, de plumes dans les cheveux et des lunettes de soleil. Il fait quinze degrés et c'est presque comme une nuit d'été. La baie de Collioure (Pyrénées-Orientales) s'est transformée en une fête géante. Que ce soit en plein air, sur la plage, en terrasse ou dans les rues, il y a des couples de danseurs ou bien des trios de zouker, des troupeaux de licornes et autres déguisements indéterminables. Ici, c'est la tradition depuis 20 ans. On sort les tables dehors et chacun ramène ses victuailles préférées. Il est 22 heures et les pieds sont dans le sable. Il fait très doux, alors certains ont apporté de quoi se rappeler qu'on était bien en hiver. Avec de la plage, du fromage, du breuvage, c'est bien parti pour le décompte sur les remparts. Des fusées sont tirées en l'air. Des chorégraphies sont improvisées par terre. Puis vient le retour des licornes dans la foule et enfin de très longs baisers pour fêter la nouvelle année. TF1 | Reportage J. Corbillon, K. Gouiffès