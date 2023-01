Réveillon : une famille en or

Dès 23 heures samedi soir, Thaïs et la famille Recotillon étaient déjà bien échauffés. Mais ne brûlons pas les étapes, rebobinons. A 20 heures, Wilfried ajuste son nœud papillon. Ce soir, les couleurs noire et dorée sont à l'honneur. La table, elle, s'est bien allongée depuis notre passage à Noël. Ils sont une quinzaine ce soir à partager cette dernière soirée de l'année 2022. La famille Recotillon tient à sa photo annuelle, mais il manque la grande Angie qui, à quatorze ans, fête son premier réveillon avec ses amis. Fruits de mer, musique entrainante, la soirée est belle et le temps passe vite. Il est déjà presque minuit. Le ton est donné, l'année 2023 s'annonce mémorable : "Beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, pas beaucoup de boulot" ; "Bonne année !" ; "Santé, bonheur et plein de bonnes choses". Tout le monde dort sur place. La fête est loin d'être finie, vous l'aurez compris. A nous de leur souhaiter une ribambelle de soirées aussi belles que celle-ci. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel