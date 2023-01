Réveillon : vos astuces pour faire baisser la facture

Pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre, chacun son repas, chacun son budget. Au menu cette année, l'envie de se faire plaisir sans casser sa tirelire. Malika, elle, a un budget de six euros par personne. Sa solution, un apéritif dînatoire. Elle prépare des amuse-bouches pour ses sept convives. En caisse, le défi est relevé pour Malika. Son panier lui coûte 38,28 euros. Il ne reste plus qu'à acheter le dessert. Autre astuce : quand on arrive dans les dernières heures, les promotions sont plus nombreuses dans les supermarchés. Côté poissonnerie, par exemple, plusieurs produits profitent de remise. Ce vendredi soir, à 24 heures du dîner, dans le petit commerce aussi, on se mobilise pour votre porte-monnaie. Pour ne pas dépasser son budget, Martine a suivi les conseils de son boucher. "Je lui ai plutôt proposé une volaille désossée... Pour le coup, ça divise quand même le budget en deux", confirme Olivier Donné, gérant de la boucherie Donné (Paris 15ème). Parce que c'est moins cher au kilo. Enfin pour les retardataires, le pari est un peu risqué, mais vous pourriez être surpris par des remises de dernières minutes, samedi 31 décembre, sur vos achats. TF1 | Reportage L.Deschateaux, M. Laurent, M. Kouho