Révélations de Mediapart : le PSG au cœur de la tourmente

Voilà de nombreux mois que la question est au cœur d'une enquête et elle pourrait à nouveau venir doucher l'enthousiasme de l'excellent début de saison du PSG. Ce vendredi 2 novembre, nos confrères de Mediapart ont publié de nouvelles révélations. Ils affirment avoir la preuve que le club parisien a triché et qu'il a été couvert par l'UEFA. Les précisions en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.