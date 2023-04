Revendre ses vêtements : tout le monde s'y met

Après 50 ans d'existence, une bourse aux vêtements de région parisienne reste un succès. Pendant deux jours, 11 000 articles sont à vendre à partir d'un euro, pour femme, homme, adolescent et même enfant. Les habitués y viennent avec un objectif en tête : "des prix imbattables". Les vendeurs sont les habitants de la ville. Cette année 2023, ils étaient 50 de plus que l'année passée. La seconde main convainc de plus en plus et les professionnels l'ont bien compris. Pour trouver des trésors dans une friperie, il faut s'armer de courage. Chaque semaine, de nouveaux vêtements sont mis en vente. Le prix est unique et change quotidiennement. De 4,50 euros le premier jour, jusqu'à 95 centimes le dernier pour les fripes restantes. Le magasin se fournit chez des grossistes et achètent sa marchandise au poids. Environ deux euros le kilo avec dans le lot beaucoup d'articles de marque bon marché. Comment arrivent-ils à de tel prix ? Les friperies cherchent dans un stock de plus en plus important, car dans nos boutiques et nos placards, il n'y a jamais eu autant de vêtements. Nos dressings sont remplis d'habits que nous n'utilisons pas. En moyenne, nous ne portons qu'un tiers de nos vêtements. TF1 | Reportage L. Poupon, B. Hacala