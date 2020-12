Revente des cadeaux : un business organisé

Sous le sapin, il y a parfois le cadeau qui ne vous plaît pas. Mais que faire alors ? Beaucoup n'ont plus de scrupule, ils revendent. Dans un magasin, les clients défilent dès l'ouverture. On y retrouve des cadeaux, à peine déballés aussitôt revendus, mais à des prix bradés. Inès Louma, une acheteuse sur Internet, en a fait une spécialité. Dès le lendemain de Noël, elle scrute une par une les plateformes de revente en ligne, avec le seul objectif de trouver la perle rare. Cette année, elle a jeté son dévolu sur une paire d'écouteurs. En bonne professionnelle, il lui a suffi de quelques clics pour trouver son bonheur. "Pour 170 euros, je peux avoir des écouteurs. C'est 100 euros en dessous du prix de vente en magasin", se réjouie-t-elle. À ce jeu de l'offre et de la demande, le site internet y trouve aussi leur compte. À chaque vente, il prend une commission. Elle oscille entre 5 et 27% du prix de vente. Un marché très rentable. Cette année 2020, près de 400 millions d'euros de cadeaux seront vendus rien que dans l'Hexagone.