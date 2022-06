Révision auto : les astuces pour payer moins cher

Cela peut vous paraître paradoxal, mais pour payer moins cher votre facture de révision automobile, il vaut mieux dépenser du carburant pour s’éloigner des grandes villes. A Saint-Quentin, dans l’Aisne par exemple, pile entre Paris et Lille, un garagiste reçoit régulièrement des particuliers qui ont parcouru plus d’une centaine de kilomètres. Il propose le prix de la révision classique quasiment à moitié de celui pratiqué à Paris. Comment parvient-il à proposer un prix si intéressant ? Il paie ses charges fixes, bien moins chères que dans les grandes villes. Il est aussi possible de faire des économies depuis votre canapé. Un comparateur en ligne calcule pour vous les devis proposés par des garages situés près de chez vous. Plus de 4 000 professionnels référencés dans le pays, pour un même type de révision, les prix peuvent varier de plusieurs dizaines d’euros d’un garage à l’autre. La plateforme négocie également, directement avec les garages pour avoir les prix les plus attractifs. Une révision complète peut par exemple passer de 277 à 172 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Corrieux, T. Fribourg.