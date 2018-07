Revivez les trois événements marquants du Mondial 2018

La double roulette de Kylian Mbappé à la 58ème minute de jeu, lors du match France-Belgique, sera le geste technique que l'on appréciera le plus dans le Mondial 2018. Côté supporters, l'on retiendra l'énorme sacrifice fourni par les Péruviens venus en Russie. Pour pouvoir acheter leur billet, certains sont allés jusqu'à vendre leurs maisons ou s'endetter sur 10 ans. Enfin, il faut souligner qu'en matière d'arbitrage vidéo, il s'agit du premier parcours sans faute dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.